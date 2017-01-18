Обама назвал заявления о фальсификациях на выборах "фейковыми новостями"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Уходящий президент США Барак Обама считает, что заявления о фальсификациях на выборах президента США, которые состоялись 8 ноября прошлого года, — это "фейковые новости".

"Все эти предположения о мошенничестве с голосованием, это постоянно опровергается. Это — фейковые новости", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне.

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Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что система выборов устроена "жульнически", и призывал сторонников внимательно следить за возможными фальсификациями. Трамп утверждал, что демократы якобы пытаются устроить на выборах повторное голосование одних и тех же людей и используют "мертвые души", чтобы обеспечить себе голоса. Демократы заявляли в ответ, что это республиканцы пытаются снизить явку меньшинств, голосующих за демократов, путем сложных законов о регистрации.

Трамп выиграл президентские выборы в США в ноябре 2016 года, победив Хиллари Клинтон по количеству выборщиков, но проиграв ей более 2 миллионов голосов избирателей.

Обама уйдет в отставку в пятницу, 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.