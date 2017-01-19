Статус-кво на Ближнем Востоке вредит Израилю, палестинцам и США – Обама

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Покидающий свой президент США Барак Обама заявил, что статус-кво на Ближнем Востоке поддерживать невозможно, а урегулирование конфликта возможно только при сосуществовании двух государств.

"Я думаю, что статус-кво на Ближнем Востоке поддерживать невозможно, это вредит Израилю, это плохо для палестинцев, для региона и вредит интересам национальной безопасности США", — сказал Обама на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, он "сохраняет озабоченность в связи с палестино-израильским урегулированием".

"Всегда было очевидно, что мы не можем заставить стороны прийти к миру, но мы можем помогать, давать платформу, поощрять", — сказал Обама, подчеркнув, что нет альтернативы сосуществованию двух государств.

По его словам, "если нет двух государств, то по-старому расширяется оккупация, часть людей становятся людьми более низкого класса". "Расширение поселений делает невозможность построения двух государств более невозможной", — сказал Обама.

Он подчеркнул, что избранный президент будет проводить собственную политику. "У него (избранного президента Трампа) свое видение, очень отличное от моего, моя взгляды ясны, посмотрим, какой будет подход у них", — сказал Обама о приходящей администрации.

Читайте также: Бойкот Израиля может ограничиться только эмоциями Нетаньяху — Воля

Совет Безопасности ООН в конце декабря прошлого года принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

В связи с позицией США при голосовании за резолюцию на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.