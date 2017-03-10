Трамп и Меркель обсудят участие США в решении конфликта в Украине

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи 14 марта в Вашингтоне обсудят уровень участия Вашингтона в решении конфликта в Украине, сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Они обсудят, какую наиболее полезную роль США могут играть в продолжающемся дипломатическом процессе", — сказал представитель администрации.

"Не могу сказать заранее о том, о чем они договорятся, но уверен, что они обсудят, какой уровень участия США, какой уровень общения будет наиболее полезен", — добавил он.

США не исключали ранее, что могут в той или иной мере присоединиться к работе "нормандской четверки" по урегулированию на Украине или каким-либо другим образом повысить уровень своего участия, но ни предыдущая администрация Барака Обамы, ни нынешняя администрация Трампа пока не предпринимали шагов в данном направлении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.