Трамп призвал конгресс отменить реформу здравоохранения

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в своей первой речи в конгрессе призвал законодателей аннулировать медицинскую реформу предыдущего президента США Барака Обамы (Obamacare).

"Я также обращаюсь к конгрессу с просьбой аннулировать и заменить Obamacare другими реформами, которые расширят выбор, обеспечат доступ к более низким ценам и в то же время лучшее здравоохранение", — сказал Трамп.

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Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы сделать медицинское страхование более доступным, понизить его стоимость. Трамп заявил, что реформа Обамы "терпит неудачу", при этом премии страховым компаниям растут в разы.

В то же время Трамп изложил свои предложения по реформе здравоохранения. "Прежде всего, мы должны обеспечить, чтобы американцы, имеющие историю болезни, имели доступ к страховке", — сказал Трамп.

Он также назвал необходимым условием "стабильный переход" к новой системе тех американцев, которые оформили страховки в рамках реформы здравоохранения Барака Обамы. Кроме того, президент отметил необходимость "помочь американцам в приобретении собственной медицинской страховки".

Трамп также высказался за то, чтобы дать губернаторам ресурсы для реализации социальных медицинских программ.

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Трамп ранее говорил, что намерены как можно скорее отменить проведенную Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий конгресса. Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare, предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время власти обязали всех американцев купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.

Ранее Трамп заявил, что введение иммиграционных законов позволит повысить зарплаты.