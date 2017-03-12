В США не пустили итальянскую группу с "советским" названием

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Итальянскую пост-панк-группу Soviet Soviet не пустили в США и депортировали на родину, говорится в заявлении коллектива в Faceboo.

Отмечается, что после многочасового допроса музыканты были объявлены нелегальными мигрантами, хотя у них не было никакого намерения оставаться в Америке и искать там работу.

"Мы приземлились в Сиэтле днем 8 марта, чтобы принять участие в фестивале SXSW. На паспортном контроле мы предъявили письмо от нашего американского лейбла, в котором говорилось, что мы проведем серию концертов в рекламных целях и не получим за это денег, а также приглашение от организаторов фестиваля", — пишет группа на своей странице.

По словам музыкантов, на паспортном контроле их отвели в отдельные комнаты для допроса, который продолжался почти четыре часа. После этого у них взяли отпечатки пальцев, отобрали телефоны и в наручниках отвезли в участок, где трио провело всю ночь в камере.

На следующий день музыкантов вернули в аэропорт Сиэтла на полицейской машине и посадили на обратный рейс в Италию.

"Мы с облегчением восприняли депортацию и окончание этой унизительной, жестокой и стрессовой ситуации", — говорят Soviet Soviet, предположив, что причиной депортации стало отсутствие у них именно рабочих виз, хотя серия концертов не должна была принести им никакого заработка.

Депортация итальянских музыкантов может быть связана с ужесточением миграционной политики со стороны новой администрации США. В частности, в первые дни президентства Дональд Трамп пописал указы, в частности, указ о запрете въезда в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) и о приостановке приема любых беженцев на 120 дней.