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    Концерты Кристины Орбакайте перенесены из-за возможных провокаций

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (183)

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    Сообщается, что концерт Орбакайте в Киеве переносится в связи с возможными провокациями накануне песенного конкурса Евровидение, который пройдет в середине мая.
    Кристина Орбакайте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Организаторы концерта российской певицы Кристины Орбакайте решили перенести концерт в Киеве, который должен был состоятся 6 марта, на осень из-за негативного отношения украинцев к российским артистам.

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    Концерты Орбакайте были запланированы в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе на начало марта. В ряде СМИ ранее появилась информация о намерении радикалов сорвать шоу с участием певицы из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года. В середине февраля пресс-служба певицы уточнила, что концерты Орбакайте в Украине состоятся по графику.

    "Администрация Национального дворца искусств "Украина" сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте концертного зала "Украина". Уточняется, что все билеты действительны и не требуют обмена.

    Концерты перенесены и в других украинских городах. Концерт в Харькове состоится 25 сентября, в Днепре — 27 сентября.

    На сайте компании Parter.ua, которая занимается продажей билетов, сообщается, что концерт Орбакайте в столице переносится в связи с возможными провокациями накануне песенного конкурса Евровидение, который пройдет в середине мая в Киеве.

    Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской певице Кристине Си и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву) из-за выступлений в Крыму. При этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к руководству концертных площадок с просьбой предоставить отчетность о том, не запланированы ли на них концерты артистов, которые выступали в Крыму или Донбассе.

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