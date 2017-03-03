Концерты Кристины Орбакайте перенесены из-за возможных провокаций

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Организаторы концерта российской певицы Кристины Орбакайте решили перенести концерт в Киеве, который должен был состоятся 6 марта, на осень из-за негативного отношения украинцев к российским артистам.

Концерты Орбакайте были запланированы в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе на начало марта. В ряде СМИ ранее появилась информация о намерении радикалов сорвать шоу с участием певицы из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года. В середине февраля пресс-служба певицы уточнила, что концерты Орбакайте в Украине состоятся по графику.

"Администрация Национального дворца искусств "Украина" сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте концертного зала "Украина". Уточняется, что все билеты действительны и не требуют обмена.

Концерты перенесены и в других украинских городах. Концерт в Харькове состоится 25 сентября, в Днепре — 27 сентября.

На сайте компании Parter.ua, которая занимается продажей билетов, сообщается, что концерт Орбакайте в столице переносится в связи с возможными провокациями накануне песенного конкурса Евровидение, который пройдет в середине мая в Киеве.

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской певице Кристине Си и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву) из-за выступлений в Крыму. При этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к руководству концертных площадок с просьбой предоставить отчетность о том, не запланированы ли на них концерты артистов, которые выступали в Крыму или Донбассе.