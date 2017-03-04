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    Концерты Орбакайте в Украине обязательно состоятся - организаторы

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (184)

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    Организаторы решили перенести концерт Орбакайте в Киеве, который должен был состояться 6 марта, на осень из-за якобы негативного отношения украинцев к некоторым российским артистам.
    Певица Кристина Орбакайте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Организаторы концертов российской певицы Кристины Орбакайте в Украине посоветовали перенести выступления на осень, но они обязательно состоятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

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    Ранее организаторы решили перенести концерт Орбакайте в Киеве, который должен был состояться 6 марта, на осень из-за негативного отношения украинцев к некоторым российским артистам. Концерты Орбакайте были запланированы в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе на начало марта. В ряде СМИ ранее появилась информация о намерении сорвать шоу с участием певицы из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года.

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    "Да, концерты действительно перенесены на осень. Организаторы в Украине посоветовали перенести концерты, но они все обязательно состоятся", — сказала собеседница агентства.

    Концерты перенесены и в других украинских городах. Концерт в Харькове состоится 25 сентября, в Днепре — 27 сентября. Все билеты остаются действительными.

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