Концерты Орбакайте в Украине обязательно состоятся - организаторы

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Организаторы концертов российской певицы Кристины Орбакайте в Украине посоветовали перенести выступления на осень, но они обязательно состоятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

Ранее организаторы решили перенести концерт Орбакайте в Киеве, который должен был состояться 6 марта, на осень из-за негативного отношения украинцев к некоторым российским артистам. Концерты Орбакайте были запланированы в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе на начало марта. В ряде СМИ ранее появилась информация о намерении сорвать шоу с участием певицы из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года.

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"Да, концерты действительно перенесены на осень. Организаторы в Украине посоветовали перенести концерты, но они все обязательно состоятся", — сказала собеседница агентства.

Концерты перенесены и в других украинских городах. Концерт в Харькове состоится 25 сентября, в Днепре — 27 сентября. Все билеты остаются действительными.