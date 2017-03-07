Трамп сделал откат и подписал новый, менее жесткий указ по мигрантам

Алексей Богдановский — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник 6 марта новый указ "О защите от въезда в страну иностранных террористов" вместо предыдущего указа на аналогичную тему, который был приостановлен судом.

Новый указ, который вступит в действие 16 марта, содержит некоторые послабления в формулировках — например, Ирак исключен из числа стран, чьим гражданам временно запрещен въезд в США, запрет на въезд также не коснется обладателей действующих виз и двойного гражданства "запретной страны" и США. Однако указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев.

Как ожидается, новый указ также может быть оспорен в суде. Предыдущий документ был временно отменен судом, поэтому администрация решила разработать новый указ. По заявлению представителя администрации, подписанный в понедельник документ учитывает обеспокоенность суда, сообщают РИА Новости.

Новый указ Трампа приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, в списке отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, вид на жительство в США либо гражданство США в дополнение к подданству страны, из которой запрещен въезд.

"Основываясь на гарантиях правительства Ирака, запрет на въезд в данном исполнительном указе не будет касаться граждан Ирака. Ирак предпринял шаги, чтобы улучшить сотрудничество с Соединенными Штатами в отборе граждан Ирака, так что было решено, что временный запрет на въезд не нужен", — говорится в пояснительных материалах к указу Трампа.

США не исключают дальнейшего расширения списка стран, гражданам которых временно запретят въезд на американскую территорию, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Президент поручил госдепартаменту предоставлять информацию о странах, которые могут быть включены в список… Но мы не говорим пока, что какие-либо страны (обязательно) будут включены", — сказал представитель администрации.

Новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа о запрете гражданам ряда стран на въезд в США не является запретом на въезд мусульман, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Этот указ ни в коем случае не предназначен для того, чтобы быть запретом на въезд мусульман", — заявил представитель администрации.

"Это временный запрет на въезд граждан стран, которые на данный момент либо являются несостоявшимися государствами, либо государствами-спонсорами терроризма", — добавил он, пояснив, что указ не касается сотен миллионов мусульман из десятков стран с преимущественно мусульманским населением.

Критики Трампа называли предыдущий указ "запретом на мусульман" и намерены продолжить критику по этому направлению и в будущем.

Трамп также поручил министерствам усилить проверку и отбор иностранцев, претендующих на визу или иммиграционный статус в США, говорится в меморандуме, который Трамп подписал в понедельник вместе с новым указом по иммиграции.

"Госсекретарь и министр внутренней безопасности по согласованию с генпрокурором должны в мере, разрешенной законом, как можно скорее реализовать протоколы и процедуры, которые, по их мнению, укрепят проверку и отбор подающих на визы и любые другие иммиграционные льготы, чтобы повысить безопасность американского народа", — говорится в меморандуме.

"Дополнительные протоколы и процедуры должны сосредоточиться на предотвращении въезда в США иностранцев, которые могут помогать, поддерживать или совершать насильственные, уголовные и террористические акты, а также на том, чтобы обеспечить необходимый сбор всей информации, нужной, чтобы четко оценить все условия для отказа во въезде или оснований для депортации", — говорится в меморандуме.

Иммиграционный указ Трампа также ограничивает программу, которая позволяла некоторым категориям иностранцев получать повторные визы без собеседования в консульстве США.

Указ Трампа также вновь приостанавливает программу приема беженцев на территории США на 120 дней. Представитель министерства внутренней безопасности (МВБ) пояснил это тем, что сотни беженцев попали под расследование за возможную причастность к терроризму.

"ФБР расследует порядка 300 связанных с терроризмом дел в отношении людей, запросивших статус беженцев. Это достаточно большое количество", — сказал представитель министерства журналистам.

По его словам, помимо этого ФБР "расследует около 1 тысячи дел, связанных с так называемым внутренним терроризмом". Он отметил, что эти случаи связаны с террористической группировкой "Исламское государство".

Президент США Дональд Трамп поручил министерствам раскрыть подробную статистику по иммиграции, говорится в меморандуме, который Трамп подписал в понедельник вместе с новым указом по иммиграции.

В частности, начиная с конца апреля, ежемесячно будет публиковаться статистика по выданным визам с разбивкой по странам. Также раз в три месяца будут публиковаться данные о том, какое количество иммигрантов получили разрешение на жительство в США.

Ряду министерств также поручено в течение 180 дней представить президенту США подробный доклад о "долговременной стоимости программы приема беженцев на федеральном уровне, уровнях штатов и местном уровне". Министерствам также поручено разработать меры по снижению стоимости программы приема беженцев.