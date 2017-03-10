Кобзон собирается с концертами в Донецк и Луганск

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Российский певец, депутат Государственной Думы от "Единой России" Иосиф Кобзон заявил, что собирается с концертами в Донецк и Луганск в мае.

"Завтра я выезжаю в Грозный, потом в Севастополь, в мае — в Донецк и Луганск", — сказал он.

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Кобзон, который с детства связан с Украиной, ранее неоднократно посещал с концертами самопровозглашенные республики. Власти внесли в список персона нон грата 14 российских артистов в рамках санкций против РФ, туда попал и Кобзон. Кроме того, он оказался и в санкционном списке Евросоюза.