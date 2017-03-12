Нефтегазовая конференция CERAWeek: итоги для России и США

РИА Новости Украина – Прайм

Сокращение добычи нефти членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами стало основной темой завершающейся нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне. Ее участники обсудили предварительные итоги выполнения венского соглашения, перспективы его продления и присоединения к сделке новых участников, прежде всего США.

При этом достаточно жестко выступила Саудовская Аравия в лице министра энергетики Халида аль-Фалиха, который призвал всех участников соглашения выполнять свои обязательства, предупредив, что его страна не собирается "платить за безбилетников".

Относительно возможного продления соглашения о сокращении добычи, а также присоединения к нему США никакой конкретики в итоге не прозвучало.

Зато Россия получила неожиданное шуточное предложение вступить в ОПЕК, от которого вежливо отказалась.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. В декабре к соглашению присоединились 11 не входящих в ОПЕК стран, которые согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления, сообщают РИА Новости.

Российскую делегацию во главе с министром энергетики Александром Новаком в Хьюстоне ждал теплый прием: как заявил председатель конференции Дэниел Ергин, участие в ней РФ является заявлением о ее лидирующей роли в международном энергетическом секторе, а генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал всех участников CERAWeek послушать выступление российского министра.

В свою очередь, Новак заявил, что главным ожиданием России от конференции является достижение уверенности в дальнейшем восстановлении энергетического рынка и развитии отрасли.

В рамках конференции у министра энергетики РФ была обширная программа: он встретился со своими коллегами из Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ, а также с представителями Wintershall, BASF, Еврокомиссии, инвесторами Уолл-стрит и менеджерами зарубежных инвесткомпаний.

Одной из шуточных тем конференции стала возможность вступления России в ОПЕК. Первым вопрос об этом Новаку задал Ергин. Министр в ответ сказал, что Россия не рассматривает этот вопрос.

Позднее генсек ОПЕК поддержал тему, в шутку сказав, что Россия может быть автоматически принята в организацию.

"Приятно слышать Новака, я всегда с ним согласен, кроме одного — неготовности (России — ред.) вступить в ОПЕК. Я разговаривал с ним позднее… и сказал, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического принятия в ОПЕК", — сказал Баркиндо в ходе своего выступления. По его словам, Новак ответил ему своей характерной улыбкой.

Одной из серьезных тем дискуссии стала возможность присоединения США к соглашению о сокращении добычи. Участники соглашения неоднократно отмечали, что оно уже позитивно отразилось на рынке "черного золота", при этом выгоду от сделки получает и не присоединившаяся к ней Америка.

В частности, глава Минэнерго Саудовской Аравии не упустил случая отметить США в числе тех, кто пользуется результатами соглашения. При этом аль-Фалих в своем выступлении сказал, что приветствует усилия новой американской администрации в сфере энергетики и ждет начала сотрудничества с новым министром энергетики США Риком Перри.

В свою очередь, генсек ОПЕК пошел дальше заявлений и провел встречу с представителями примерно 20 компаний США, добывающих сланцевую нефть.

После этой неофициальной встречи Баркиндо заявил, что она прошла на позитивной ноте, однако воздержался от какой-либо конкретики. "Я думаю, нам удалось пробить лед между нами и индустрией, особенно нефтяной индустрией и инвестиционными фондами, которые начинают играть решающую роль в отрасли", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, пытается ли ОПЕК решить проблему присоединения США — одного из крупнейших производителей нефти — к соглашению о сокращении добычи.

При этом Баркиндо добавил, что США пока не близки к тому уровню производства нефти, который мог бы обеспокоить ОПЕК.

Агентство Блумберг по итогам встречи написало со ссылкой на источники, что американские компании дали понять Баркиндо, что не готовы отказываться от перспектив наращивания добычи сланцевой нефти.

В свою очередь, Новак, говоря о встрече с саудовским коллегой аль-Фалихом, отметил, что вопрос о расширении состава участников соглашения не обсуждался.

Сам аль-Фалих выступил на конференции достаточно жестко. По его словам, Саудовская Аравия значительно перевыполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти, тогда как ряд стран ОПЕК их не выполняют. В связи с этим саудовский министр призвал всех участников венского соглашения к исполнению обязательств и заявил, что Саудовская Аравия не позволит использовать себя в чужих интересах.

"Конечно, в прошлом много раз случалось так, что производители из стран вне ОПЕК просто пользовались выгодой сокращения добычи в ОПЕК. Но в этот раз мы ясно дали понять, что мы не будем платить за "безбилетников", и обе группы (производителей — Ред.) поддержали друг друга посредством добровольного управления своим производством. Каждый из нас понимает, что такой расширенный состав производителей, занимающих большую долю на мировом рынке производства, является единственным способом достижения конструктива и стабильности рынка для всех", — сказал аль-Фалих.

По его словам, Саудовская Аравия в настоящий момент довела свою добычу до уровня, находящегося ниже психологически важной отметки в 10 миллионов баррелей в сутки.

"В свете улучшения фундаментальных условий рынка, эффект чего был усилен соглашением о сотрудничестве ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран, я оптимистично настроен в отношении прогноза по рынку на недели и месяцы вперед. Хотя я предупреждаю, что мой оптимизм не должен становиться поводом для необоснованного роста котировок или беспочвенных мечтаний инвесторов о том, что ОПЕК или Саудовская Аравия возьмут на себя обязательства других в ущерб себе", — подчеркнул аль-Фалих.

Накануне министерской встречи 25-26 марта в Кувейте по мониторингу венского соглашения ряд стран рассказали об уровне сокращения своей добычи.

Министры соответствующих стран сообщили, что Ирак в настоящий момент выполняет соглашение на 90-93%, Кувейт в феврале полностью выполнил соглашение.

Россия на данный момент исполнила около 50% обязательств по сокращению своей добычи. Уже по возвращении в Москву в пятницу Новак уточнил, что Россия к настоящему моменту сократила добычу нефти на 156 тысяч баррелей в сутки. Он также подтвердил озвученные ранее планы выйти в марте на уровень сокращения в 200 тысяч баррелей в сутки, а к концу апреля — на оговоренные соглашением 300 тысяч баррелей.

Баркиндо, в свою очередь, заявил, что ОПЕК ожидает от стран организации в феврале большего процента выполнения соглашения, чем в январе. По его словам, все участники соглашения выполнят свои обязательства, однако ОПЕК предпочитает не делать предварительных выводов по проценту выполнения соглашения отдельными государствами.