На США надвигается масштабный снежный шторм

"Президент осведомлен о прогнозе по поводу надвигающегося шторма, который в настоящее время угрожает Восточному побережью… Он распорядился, чтобы его персонал был на связи с губернаторами", — сказал пресс-секретарь президента США.

Он также сообщил, что в связи с плохим прогнозом погоды визит канцлера Германии Ангелы Меркель перенесен со вторника, 14 марта, на пятницу, 17 марта.

Днем в понедельник в американской столице солнечно, температура воздуха близка к нулевой отметке, однако ожидается, что уже вечером столицу накроет снежный шторм. Синоптики ожидают, что в результате сильного снегопада выпадет до 12-18 дюймов осадков (30-45 см).

Поздний снежный шторм сменил аномально высокие температуры января и февраля, когда температура неоднократно поднималась на северо-востоке США выше 20 градусов по Цельсию. В понедельник и вторник ожидаются непривычно низкие для сезона температуры (минус 4 — минус 2 градуса по Цельсию).

Авиакомпании отменили уже более 1,5 тысячи рейсов на понедельник и вторник. В зоне непогоды, как ожидается, окажутся десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.