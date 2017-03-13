наверх
13.03.201721:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Видео

    На США надвигается масштабный снежный шторм

    (обновлено: )9710
    Президент США Дональд Трамп проинформирован о надвигающемся на Восточное побережье снежном шторме, который, согласно прогнозам, затронет около 120 миллионов американцев, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
    Fox News, youtube

    "Президент осведомлен о прогнозе по поводу надвигающегося шторма, который в настоящее время угрожает Восточному побережью… Он распорядился, чтобы его персонал был на связи с губернаторами", — сказал пресс-секретарь президента США.

    Последствия снежного шторма в Нью-Йорке. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Последствия снежного шторма в Нью-Йорке

    Он также сообщил, что в связи с плохим прогнозом погоды визит канцлера Германии Ангелы Меркель перенесен со вторника, 14 марта, на пятницу, 17 марта.

    Днем в понедельник в американской столице солнечно, температура воздуха близка к нулевой отметке, однако ожидается, что уже вечером столицу накроет снежный шторм. Синоптики ожидают, что в результате сильного снегопада выпадет до 12-18 дюймов осадков (30-45 см).

    Поздний снежный шторм сменил аномально высокие температуры января и февраля, когда температура неоднократно поднималась на северо-востоке США выше 20 градусов по Цельсию. В понедельник и вторник ожидаются непривычно низкие для сезона температуры (минус 4 — минус 2 градуса по Цельсию).

    Авиакомпании отменили уже более 1,5 тысячи рейсов на понедельник и вторник. В зоне непогоды, как ожидается, окажутся десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    На месте штурма редута близ Кривого Торца
    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце