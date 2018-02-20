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    Культура

    В Хорватии оскорбили темнокожего лауреата "Оскара"

    (обновлено: )18930
    Мужчины в возрасте 44 и 50 лет пытались унизить американского актера Джейми Фокса из расовой неприязни. Было возбуждено уголовное дело.
    Джейми Фокс
    @iamjamiefoxx

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В хорватском городе Дубровнике два местных жителя оскорбили американского актера Джейми Фокса. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает газета Dubrovacki dnevnik.

    Отмечается, что мужчины в возрасте 44 и 50 лет пытались унизить Фокса из расовой неприязни (как именно, не уточняется). Инцидент произошел около 22:00 в воскресенье в одном из ресторанов района Лапад, где актер обедал в перерыве между съемками фильма "Робин Гуд: Начало".

    Сотрудники полиции прибыли на место по вызову и вмешались в ситуацию.

    Было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением Закона о преступлениях против общественного порядка и мира. Виновные предстанут перед Магистратским судом.

    Съемки фильма "Робин Гуд: Начало" проходят в Дубровнике. В ленте также снимаются Джейми Дорнан, Тэрон Эджертон и Бен Мендельсон. Премьера намечена на март 2018-го.

    Джейми Фокс известен ролями в фильмах "Джанго освобожденный" и "Солист". В 2005 году получил премию "Оскар" в номинации "лучшая мужская роль" за участие в картине "Рэй".

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