Юнкер выдвинул балканским странам ультиматум по вступлению в ЕС

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Страны Западных Балкан, претендующие на вступление в Евросоюз, не смогут присоединиться к ЕС, пока Словения и Хорватия не разрешат проблему с границей, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

"На фоне этой проблемы вступление новых стран Западных Балкан (в ЕС) не может произойти, пока спор о границе не будет разрешен", — сказал Юнкер, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслировалось на сайте ЕК.

По его словам, "нельзя продолжить утверждать, что проблема будет разрешена после вступления".

"Эта проблема должна быть разрешена до вступления, или новые страны не вступят (в ЕС). Хорватия и Словения должны проявить ответственность, проблема должна быть разрешена до вступления новых стран", — заявил глава ЕК.

Словения и Хорватия претендуют на одни и те же территории в Пиранском заливе Адриатического моря. В декабре 2017 года вступил в силу вердикт Международного арбитража в Гааге, который в конце июня вынес решение о спорных участках границы двух стран по суше и на воде. Словения получила право прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море, а также три четверти площади Пиранского залива. Хорватия не принимает это решение, поскольку ранее вышла из арбитражного соглашения.

Две страны договорились решать спор путем арбитража в 2009 году, но в 2015 году Загреб вышел из него, заявив, что суд скомпрометировал себя разглашением секретной информации. В спорной части залива Адриатики традиционным промыслом занимаются, по данным премьера Андрея Пленковича, до полусотни хорватских рыбаков на малых судах.

Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.