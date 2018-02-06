наверх
06.02.201820:05
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    В мире

    Юнкер выдвинул балканским странам ультиматум по вступлению в ЕС

    (обновлено: )18501
    Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Страны Западных Балкан, претендующие на вступление в Евросоюз, не смогут присоединиться к ЕС, пока Словения и Хорватия не разрешат проблему с границей, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

    "На фоне этой проблемы вступление новых стран Западных Балкан (в ЕС) не может произойти, пока спор о границе не будет разрешен", — сказал Юнкер, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслировалось на сайте ЕК.

    Словения строит железный занавес для мигрантов на границе с Хорватией
    REUTERS Antonio Bronic
    "Железный занавес" от мигрантов на границе Словении и Хорватии

    По его словам, "нельзя продолжить утверждать, что проблема будет разрешена после вступления".

    "Эта проблема должна быть разрешена до вступления, или новые страны не вступят (в ЕС). Хорватия и Словения должны проявить ответственность, проблема должна быть разрешена до вступления новых стран", — заявил глава ЕК.

    Словения и Хорватия претендуют на одни и те же территории в Пиранском заливе Адриатического моря. В декабре 2017 года вступил в силу вердикт Международного арбитража в Гааге, который в конце июня вынес решение о спорных участках границы двух стран по суше и на воде. Словения получила право прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море, а также три четверти площади Пиранского залива. Хорватия не принимает это решение, поскольку ранее вышла из арбитражного соглашения.

    Две страны договорились решать спор путем арбитража в 2009 году, но в 2015 году Загреб вышел из него, заявив, что суд скомпрометировал себя разглашением секретной информации. В спорной части залива Адриатики традиционным промыслом занимаются, по данным премьера Андрея Пленковича, до полусотни хорватских рыбаков на малых судах.

    Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину