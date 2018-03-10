Артем Радченко попал в автомобильную аварию в Сплите в 6:30 утра по местному времени. Как сообщили в клубе, в больнице 21-летнему футболисту оказали медицинскую помощь и через некоторое время опустили домой.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.