Скандал с МиГ-21: Украина опровергла претензии Хорватии

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Хорватия не выдвигала официальных претензий к Украине из-за неисправности истребителей МиГ-21, сообщила госкомпания "Укрспецэкспорт", передает издание "Гордон".

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет", — цитирует "Укрспецэкспорт".

Также в компании сообщили, что "Укрспецэкспорт" пригласили участвовать в тендере по выполнению капитального ремонта 10 вертолетов Ми-171Ш министерства обороны Хорватии.

"По информации военного издания defender.hr, АО "Авиационно-технический центр", которое представляет интересы министерства обороны Хорватии, заключило контракт с АО "Вертолеты России (на ремонт вертолетов — ред.)", — отметили в компании.

Ранее издание Jutarnji list со ссылкой на источник в минобороны Хорватии сообщило, что республика вернет Украине из-за неисправности четыре самолета МиГ-21 и потребует заменить их исправными истребителями.