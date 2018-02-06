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    Общество

    Скандал с МиГ-21: Украина опровергла претензии Хорватии

    (обновлено: )54810
    Как стало известно, "никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет".
    Военные истребители МиГ-21 Lancer
    theaviationist

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Хорватия не выдвигала официальных претензий к Украине из-за неисправности истребителей МиГ-21, сообщила госкомпания "Укрспецэкспорт", передает издание "Гордон".

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    "На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет", — цитирует "Укрспецэкспорт".

    Также в компании сообщили, что "Укрспецэкспорт" пригласили участвовать в тендере по выполнению капитального ремонта 10 вертолетов Ми-171Ш министерства обороны Хорватии.

    "По информации военного издания defender.hr, АО "Авиационно-технический центр", которое представляет интересы министерства обороны Хорватии, заключило контракт с АО "Вертолеты России (на ремонт вертолетов — ред.)", — отметили в компании.

    Ранее издание Jutarnji list со ссылкой на источник в минобороны Хорватии сообщило, что республика вернет Украине из-за неисправности четыре самолета МиГ-21 и потребует заменить их исправными истребителями.

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