В Хорватии футболист умер на поле, после удара мяча в грудь

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Во время матча между "Марсонией" и "Славонией" 25-летний игрок хозяев Бруно Бобан умер после сильного удара мяча в грудь на 15-й минуте матча, сообщает портал Террикон.

Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.

Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота "Вартекса" он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за "Загреб", где начал свою профессиональную карьеру. В "Марсонию" он перешел из "Славонии".

Ранее сообщалось, что 31-летний капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер ночью 4 марта в гостинице в городе Удине, накануне матча с "Удинезе" 27 тура итальянской Серии А. Его тело нашли в номере вскоре после того, как он не пришел на завтрак.