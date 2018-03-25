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    В Хорватии футболист умер на поле, после удара мяча в грудь

    (обновлено: )21302
    К упавшему во время матча хорватскому футболисту Бруно Бобану подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.
    Хорватский футболист скончался от удара мяча в область сердца
    terrikon

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Во время матча между "Марсонией" и "Славонией" 25-летний игрок хозяев Бруно Бобан умер после сильного удара мяча в грудь на 15-й минуте матча, сообщает портал Террикон.

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    Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.

    Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота "Вартекса" он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за "Загреб", где начал свою профессиональную карьеру. В "Марсонию" он перешел из "Славонии".

    Ранее сообщалось, что 31-летний капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер ночью 4 марта в гостинице в городе Удине, накануне матча с "Удинезе" 27 тура итальянской Серии А. Его тело нашли в номере вскоре после того, как он не пришел на завтрак. 

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