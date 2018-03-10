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    Кубок Содружества

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Футбол
    Украинские футболисты выиграли Кубок Содружества
    19:00 02.02.2014
    27
    Молодежная сборная России по футболу потерпела крупное поражение от сверстников из Украины в финальном матче Кубка Содружества, который завершился в Санкт-Петербурге.
    Футбол
    Футболисты сборной Украины стали первыми финалистами Кубка Содружества
    16:54 31.01.2014
    17
    Футболисты молодежной сборной Украины вышли в финал Кубка Содружества, который проходит в Санкт-Петербурге. Они нанесли поражение сверстникам из сборной Белоруссии.
    Футбол. Архивное фото
    Украинцы сыграют со сборной Белоруссии в полуфинале Кубка Содружества
    16:54 29.01.2014
    5
    В полуфинале турнира 31 января сборная Белоруссии сыграет с командой Украины, которая оказалась сильнее сверстников из Литвы (4:1).
    Футбольный мяч
    "Молодежка" Украины сыграет четвертьфинал Кубка Содружества с Литвой
    15:02 28.01.2014
    11
    Футболисты молодежной сборной Украины (игроки до 21 года) встретятся со сверстниками из Литвы в четвертьфинале Кубка Содружества, который проходит в Санкт-Петербурге.
    Футбол
    Украинские футболисты обыграли команду Киргизии на Кубке Содружества
    14:32 24.01.2014
    10
    Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев, в составе которых голы забили Руслан Малиновский (26-я минута) и Владислав Калитвинцев (31-я).
    Голы украинцев в финале Кубка Содружества были "нелепыми" - Зуев
    08:18 28.01.2013
    1
    Самым серьезным испытанием на Кубке Содружества для российской сборной стал матч группового турнира с Казахстаном, заявил защитник Илья Зуев.
    Футбол. Кубок чемпионов Содружества. Финальный матч
    Кубок Содружества опять достался сборной России
    08:12 28.01.2013
    8
    Кубок Содружества-2013 стал вторым в истории, в котором принимали участие не клубы, а молодежные сборные.
    Юрий Яковенко (справа)
    Украинец Яковенко признан лучшим нападающим Кубка Содружества
    07:58 28.01.2013
    21
    Накануне вечером россияне в финале взяли верх над командой Украины со счетом 4:2.
    Футбол. Кубок чемпионов Содружества. Финальный матч
    Украина проиграла России в финале Кубка Содружества
    19:11 27.01.2013
    9
    В матче за бронзовые награды команда Беларусь одолела сборную Литвы - 2:0.
    Футбольный мяч
    Беларусь заняла 3-е место на Кубке Содружества
    16:47 27.01.2013
    7
    Финальный матч турнира, в котором встретятся сборные России и Украины, состоится в воскресенье и начнется в 19:00.
    Футбол
    Киргизия заняла 9-е место на Кубке Содружества
    09:37 27.01.2013
    10
    В финале турнира в воскресенье сыграют сборные России и Украины.
    Латвийская "молодежка" заняла 11-е место на Кубке Содружества
    16:43 26.01.2013
    3
    В финале турнира в воскресенье сыграют сборные России и Украины.
    Сборная России обыграет Украину в финале Кубка Содружества - защитник
    21:38 25.01.2013
    1
    Мы выиграем у сборной Украины. Нет разницы, какой команда проделала турнирный путь к финалу. Мы выйдем и, я думаю, выиграем у них", - сказал защитник молодежной сборной РФ Зуев.
    Футбол
    Футболисты молодежной сборной России вышли в финал Кубка Содружества
    20:18 25.01.2013
    4
    Встреча, прошедшая в пятницу на поле Петербургского СКК, закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Николая Писарева.
    Футбол
    Украинские футболисты стали первыми финалистами Кубка Содружества
    17:52 25.01.2013
    6
    В полуфинальном матче украинцы со счетом 2:1 обыграли команду Литвы. Победный гол в концовке встречи забил Юрий Яковенко.
    Футбол
    Молодежная сборная Литвы вышла в полуфинал Кубка Содружества
    15:11 23.01.2013
    3
    В полуфинале турнира команды Литвы встретится с победителем пары Украины - Молдавия. Ранее на групповом этапе украинцы уже обыгрывали молдован, матч завершился со счетом 2:0 в их пользу.
    Футбол
    Сборная Белоруссии стала первым полуфиналистом Кубка Содружества
    14:09 23.01.2013
    3
    В полуфинале турнира сборная Белоруссии встретится с победителем пары Россия - Узбекистан.
    Футбол
    Сборная Украины по футболу разгромила Литву на Кубке Содружества
    12:40 19.01.2013
    6
    Соперники провели первый матч на турнире в рамках группы С. В играх второго круга 20 января украинцы встретятся с командой Молдавии, а сборная Литвы сыграет с Туркменией.
    Футбол
    Сборная России по футболу стартовала на Кубке Содружества с ничьей
    20:37 18.01.2013
    14
    В следующем матче россияне 20 января встретятся с командой Киргизии, которая ранее в пятницу уступила сборной Казахстана (1:3).
    Футбольный мяч
    Россияне начнут футбольный Кубок Содружества матчем с Узбекистаном
    15:58 14.12.2012
    4
    Молодежная сборная России по футболу встретится со сверстниками из Узбекистана в первом матче групповой стадии международного турнира Кубок Содружества.
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