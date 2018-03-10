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Тег
Кубок Содружества
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
20
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Украинские футболисты выиграли Кубок Содружества
19:00 02.02.2014
27
Молодежная сборная России по футболу потерпела крупное поражение от сверстников из Украины в финальном матче Кубка Содружества, который завершился в Санкт-Петербурге.
Футболисты сборной Украины стали первыми финалистами Кубка Содружества
16:54 31.01.2014
17
Футболисты молодежной сборной Украины вышли в финал Кубка Содружества, который проходит в Санкт-Петербурге. Они нанесли поражение сверстникам из сборной Белоруссии.
Украинцы сыграют со сборной Белоруссии в полуфинале Кубка Содружества
16:54 29.01.2014
5
В полуфинале турнира 31 января сборная Белоруссии сыграет с командой Украины, которая оказалась сильнее сверстников из Литвы (4:1).
"Молодежка" Украины сыграет четвертьфинал Кубка Содружества с Литвой
15:02 28.01.2014
11
Футболисты молодежной сборной Украины (игроки до 21 года) встретятся со сверстниками из Литвы в четвертьфинале Кубка Содружества, который проходит в Санкт-Петербурге.
Украинские футболисты обыграли команду Киргизии на Кубке Содружества
14:32 24.01.2014
10
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев, в составе которых голы забили Руслан Малиновский (26-я минута) и Владислав Калитвинцев (31-я).
Голы украинцев в финале Кубка Содружества были "нелепыми" - Зуев
08:18 28.01.2013
1
Самым серьезным испытанием на Кубке Содружества для российской сборной стал матч группового турнира с Казахстаном, заявил защитник Илья Зуев.
Кубок Содружества опять достался сборной России
08:12 28.01.2013
8
Кубок Содружества-2013 стал вторым в истории, в котором принимали участие не клубы, а молодежные сборные.
Украинец Яковенко признан лучшим нападающим Кубка Содружества
07:58 28.01.2013
21
Накануне вечером россияне в финале взяли верх над командой Украины со счетом 4:2.
Украина проиграла России в финале Кубка Содружества
19:11 27.01.2013
9
В матче за бронзовые награды команда Беларусь одолела сборную Литвы - 2:0.
Беларусь заняла 3-е место на Кубке Содружества
16:47 27.01.2013
7
Финальный матч турнира, в котором встретятся сборные России и Украины, состоится в воскресенье и начнется в 19:00.
Киргизия заняла 9-е место на Кубке Содружества
09:37 27.01.2013
10
В финале турнира в воскресенье сыграют сборные России и Украины.
Латвийская "молодежка" заняла 11-е место на Кубке Содружества
16:43 26.01.2013
3
В финале турнира в воскресенье сыграют сборные России и Украины.
Сборная России обыграет Украину в финале Кубка Содружества - защитник
21:38 25.01.2013
1
Мы выиграем у сборной Украины. Нет разницы, какой команда проделала турнирный путь к финалу. Мы выйдем и, я думаю, выиграем у них", - сказал защитник молодежной сборной РФ Зуев.
Футболисты молодежной сборной России вышли в финал Кубка Содружества
20:18 25.01.2013
4
Встреча, прошедшая в пятницу на поле Петербургского СКК, закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Николая Писарева.
Украинские футболисты стали первыми финалистами Кубка Содружества
17:52 25.01.2013
6
В полуфинальном матче украинцы со счетом 2:1 обыграли команду Литвы. Победный гол в концовке встречи забил Юрий Яковенко.
Молодежная сборная Литвы вышла в полуфинал Кубка Содружества
15:11 23.01.2013
3
В полуфинале турнира команды Литвы встретится с победителем пары Украины - Молдавия. Ранее на групповом этапе украинцы уже обыгрывали молдован, матч завершился со счетом 2:0 в их пользу.
Сборная Белоруссии стала первым полуфиналистом Кубка Содружества
14:09 23.01.2013
3
В полуфинале турнира сборная Белоруссии встретится с победителем пары Россия - Узбекистан.
Сборная Украины по футболу разгромила Литву на Кубке Содружества
12:40 19.01.2013
6
Соперники провели первый матч на турнире в рамках группы С. В играх второго круга 20 января украинцы встретятся с командой Молдавии, а сборная Литвы сыграет с Туркменией.
Сборная России по футболу стартовала на Кубке Содружества с ничьей
20:37 18.01.2013
14
В следующем матче россияне 20 января встретятся с командой Киргизии, которая ранее в пятницу уступила сборной Казахстана (1:3).
Россияне начнут футбольный Кубок Содружества матчем с Узбекистаном
15:58 14.12.2012
4
Молодежная сборная России по футболу встретится со сверстниками из Узбекистана в первом матче групповой стадии международного турнира Кубок Содружества.
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