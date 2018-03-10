наверх
10.03.201807:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ФК "Олимпик"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Матч Шахтер - Черноморец в Одессе
    "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Черноморцем", "Динамо" победило
    23:16 17.09.2017
    419
    Встреча, прошедшая в Одессе в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Отметим, что до матча "Шахтер" занимал первую строчку турнирной таблицы, а "Черноморец" - последнюю.
    Шахтер обыграл Олимпик в матче чемпионата Украины
    "Шахтер" обыграл "Олимпик" в матче чемпионата Украины
    23:07 19.08.2017
    255
    Встреча, состоявшаяся в субботу в Харькове, завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков", в составе которых отличились Факундо Феррейра (20-я минута) и Марлос (57, с пенальти).
    Футболисты ФК ПАОК
    Донецкий "Олимпик" покидает Лигу Европы, проиграв греческому ПАОКу
    23:58 03.08.2017
    105
    Ответный матч, прошедший в четверг в Салониках, завершилась со счетом 2:0 в пользу ПАОКа. В составе победителей голы забили Роберт Мак (24-я минута) и Гойко Цимирот (45).
    Футбол. Архивное фото
    Украинские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
    20:52 07.07.2017
    1063
    Среди возможных вариантов для украинских команд отсутствуют российские клубы "Зенит" и "Краснодар". Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Олимпик" и "Александрия", состоятся 27 июля и 3 августа.
    Матч Динамо - Олимпик
    "Динамо" в день юбилея проиграло "Олимпику" в чемпионате Украины
    21:40 13.05.2017
    106
    Встреча прошла в субботу в Киеве и завершилась со счетом 2:1. В составе "Олимпика" забили Михаил Сергийчук на 8-й минуте и Антон Поступаленко на 63-й. У киевлян забил Никита Бурда (94).
    Матч Шахтер - Олимпик
    Футболисты "Шахтера" разгромили "Олимпик"
    19:56 15.04.2017
    221
    Матч прошел в Киеве. Встреча завершилась победой "Шахтера" со счетом 4:0. Голы забили Тайсон (7-я минута), Бернард Анисио (37), Виктор Коваленко (58) и Факундо Феррейра (61, с пенальти).
    Матч киевского Динамо с Олимпиком в Киеве
    Дубль Ярмоленко помог "Динамо" разгромить "Олимпик"
    23:13 09.04.2017
    97
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Артем Беседин (на 21-й минуте), Андрей Ярмоленко (26, 65) и Денис Гармаш (51).
    Шахтер и Олимпик сыграли вничью в матче чемпионата Украины
    "Шахтер" и "Олимпик" сыграли вничью в матче чемпионата Украины
    21:29 17.03.2017
    76
    Встреча, прошедшая в пятницу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника "Олимпика" Антона Поступаленко, забившего на 24-й минуте, "Шахтер" ответил точным ударом аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука в добавленное к первому тайму время.
    Метро Киева. Архивное фото
    Метро Киева изменит работу в связи с матчем "Динамо" - "Олимпик"
    06:56 04.03.2017
    161
    После окончания матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
    Как Шахтер упустил победу в Сумах
    Как "Шахтер" упустил победу в Сумах 
    04:16 16.10.2016
    251
    Встреча между "Шахтером" и "Олимпиком", прошедшая в субботу в Сумах, завершилась со счетом 1:1. В составе "Шахтера" забил Иван Ордец (73-я минута), у "Олимпика" отличился Иван Матяж (80).
    Шахтер vs Олимпик. Обзор матча. Видео
    "Шахтер" vs "Олимпик". Обзор матча 
    00:41 16.10.2016
    125
    Встреча, прошедшая в субботу в Сумах, завершилась со счетом 1:1. В составе "Шахтера" забил Иван Ордец (73-я минута), у "Олимпика" отличился Иван Матяж (80).
    Матч Олимпик-Шахтер
    "Шахтер" сыграл вничью с "Олимпиком" в матче чемпионата Украины
    21:02 15.10.2016
    60
    Матч, состоявшийся в субботу в Сумах, завершился со счетом 1:1. В составе "Шахтера" забил Иван Ордец (73-я минута), у "Олимпика" отличился Иван Матяж (80).
    Матч Динамо - Олимпик
    Футболисты "Динамо" разгромили донецкий "Олимпик"
    18:44 24.09.2016
    153
    Матч на стадионе "Юбилейный" в городе Сумы завершился со счетом 4:0 в пользу столичного клуба. У победителей мячи забили Виктор Цыганков, Жуниор Мораэс, Дерлис Гонсалес и Валерий Федорчук.
    Шахтер vs Олимпик. Все голы матча. Видео
    "Шахтер" vs "Олимпик". Все голы матча 
    00:43 18.04.2016
    319
    Во Львове состоялся поединок между "Шахтером" и "Олимпиком". Матч проходил в рамках 22 тура украинской премьер-лиги и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
    ФК Шахтер
    "Шахтер" разгромил "Олимпик" в чемпионате Украины
    19:44 17.04.2016
    213
    Первый мяч за "горняков" забил Веллингтон Нем на 46-й минуте. Второй забил Марлос на 83-й минуте после выполнения пенальти. Точку в матче поставил Эдуардо на 90-й минуте.
    Болельщики Динамо
    Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Олимпик" (Донецк) в чемпионате Украины
    22:46 20.11.2015
    185
    Игра, прошедшая в пятницу в Киеве, завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных гостей. Голы забили Жуниор Мораэс (25-я минута), Денис Гармаш (45) и Олег Гусев (70, с пенальти).
    ФК Динамо (Киев) - ФК Олимпик (Донецк) 4:1 в 1/2 финала Кубка Украины
    Полуфинал Кубка Украины: "Динамо" разгромило "Олимпик" 
    10:57 21.05.2015
    130
    Киевское "Динамо" нанесло крупное поражение донецкому "Олимпику" в ответном полуфинальном матче Кубка Украины по футболу и шагнуло в финал турнира. Подробнее о матче смотрите в фоторепортаже.
    Лукаш Теодорчик и Евгений Хачериди. Архивное фото
    "Динамо" разгромило "Олимпик" и вышло в финал Кубка Украины по футболу
    21:22 20.05.2015
    161
    Встреча, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Мигел Велозу (4-я и 53-я минуты), по разу отличились Андрей Ярмоленко (36-я) и Джермейн Ленс (92-я), у гостей на 76-й гол забил Алексей Дитятьев.
    Футбольный мяч
    "Олимпик" и "Динамо" сыграли вничью в первой игре 1/2 финала Кубка Украины
    22:30 29.04.2015
    72
    Игра, состоявшаяся в среду в Киеве, завершилась со счетом 0:0. На 90-й минуте с поля был удален полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский. Ответную игру соперники проведут в Киеве 20 мая.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны