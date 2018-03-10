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Встреча, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Мигел Велозу (4-я и 53-я минуты), по разу отличились Андрей Ярмоленко (36-я) и Джермейн Ленс (92-я), у гостей на 76-й гол забил Алексей Дитятьев.