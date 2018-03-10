Среди возможных вариантов для украинских команд отсутствуют российские клубы "Зенит" и "Краснодар". Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Олимпик" и "Александрия", состоятся 27 июля и 3 августа.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Артем Беседин (на 21-й минуте), Андрей Ярмоленко (26, 65) и Денис Гармаш (51).
Встреча, прошедшая в пятницу в Харькове, завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника "Олимпика" Антона Поступаленко, забившего на 24-й минуте, "Шахтер" ответил точным ударом аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука в добавленное к первому тайму время.
Встреча, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Мигел Велозу (4-я и 53-я минуты), по разу отличились Андрей Ярмоленко (36-я) и Джермейн Ленс (92-я), у гостей на 76-й гол забил Алексей Дитятьев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".