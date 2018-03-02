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    Стали известны соперники "Шахтера" и "Динамо" в полуфинале Кубка Украины

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    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь". Полуфиналы будут состоять из одного матча. Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
    Кубок Украины. Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    @DynamoKyiv

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Днепре, на стадионе "Днепр-Арена" прошла церемония жеребьевки полуфинала Кубка Украины по футболу. Жеребьевку провели технический директор ФФУ Олег Протасов и глава Комитета ФФУ по сборным Мирон Маркевич.

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    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так:  СК "Днепр-1" — "Динамо" "Шахтер" — "Мариуполь".

    Полуфиналы будут состоять из одного матча. Напомним, финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" в воскресенье разгромил "Зирку" из Кропивницкого в поединке 21 тура чемпионата Украины по футболу. Другой поединок 21 тура чемпионата Украины — между "Вересом" (Ровно) и "Динамо" (Киев) — состоялся во Львове и завершился проигрышем "бело-голубых" (3:1).

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