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    Спорт

    Финал Кубка Украины рассудит лучший арбитр страны

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    В среду, 9 мая, в Днепре состоится финальный матч Кубка Украины по футболу. Судейскую бригаду возглавил Юрий Можаровсвкий, который по итогам 2017 года был признан лучшим арбитром Украины.
    Украинский футбольный арбитр Юрий Можаровский
    Фото Википедия

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Комитет арбитров Федерации Футбола Украины назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать финальный матч Кубка Украины.

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    Финал Кубка Украины запланирован на 9 мая и состоится в Днепре.

    Решающую встречу будет судить Юрий Можаровский из Львова. Ему будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер.

    Резервным ассистентом выбран Олег Плужник, четвертый рефери – Виталий Романов. Контролировать действия арбитров будет Виктор Дердо.

    Напомним, что по итогам 2017 года рефери Юрий Можаровский был признан лучшим арбитром в рамках премии "Футбольные звезды Украины", которую проводить Федерация футбола.

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