Финал Кубка Украины рассудит лучший арбитр страны

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Комитет арбитров Федерации Футбола Украины назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать финальный матч Кубка Украины.

Финал Кубка Украины запланирован на 9 мая и состоится в Днепре.

Решающую встречу будет судить Юрий Можаровский из Львова. Ему будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер.

Резервным ассистентом выбран Олег Плужник, четвертый рефери – Виталий Романов. Контролировать действия арбитров будет Виктор Дердо.

Напомним, что по итогам 2017 года рефери Юрий Можаровский был признан лучшим арбитром в рамках премии "Футбольные звезды Украины", которую проводить Федерация футбола.