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    На ЧМ по футболу впервые за 80 лет не будет британских арбитров

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    Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг назвала фамилии 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России, а также 63 ассистентов.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Впервые с 1938 года матчи чемпионата мира по футболу не будут обслуживать арбитры из Великобритании, сообщает Би-би-си.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России

    Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг назвала фамилии 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России, а также 63 ассистентов. В списке числятся российские рефери Сергей Карасев, Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

    В расширенном списке арбитров был один британец — Марк Клаттенбург, но в феврале 2017 года он завершил работу в английской премьер-лиге и не попал в окончательный список судей ЧМ-2018. Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии просила ФИФА заменить Клаттенбурга другим британским арбитром, но получила отказ.

    Таким образом, предстоящий чемпионат мира станет первым за последние 80 лет, на котором не будут работать судьи из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

    Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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