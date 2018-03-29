На ЧМ по футболу впервые за 80 лет не будет британских арбитров

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Впервые с 1938 года матчи чемпионата мира по футболу не будут обслуживать арбитры из Великобритании, сообщает Би-би-си.

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг назвала фамилии 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России, а также 63 ассистентов. В списке числятся российские рефери Сергей Карасев, Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

В расширенном списке арбитров был один британец — Марк Клаттенбург, но в феврале 2017 года он завершил работу в английской премьер-лиге и не попал в окончательный список судей ЧМ-2018. Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии просила ФИФА заменить Клаттенбурга другим британским арбитром, но получила отказ.

Таким образом, предстоящий чемпионат мира станет первым за последние 80 лет, на котором не будут работать судьи из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.