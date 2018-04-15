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    Буффон заявил, что не отказывается от своих слов об арбитре скандального мачта

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    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что готов повторить свои жесткие заявления, касающиеся работы арбитра ответного четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" англичанине Майкле Оливере, сказанные после игры.

    "Ювентус" в среду в Мадриде победил "Реал" со счетом 3:1, но по сумме двух встреч в полуфинал вышел испанский клуб. Одним из ключевых эпизодов игры стало назначение пенальти Оливером в ворота туринцев в компенсированное ко второму тайму время при счете 3:0. После этого Буффон был удален с поля за споры с судьей, а нападающий мадридцев Криштиану Роналду забил гол с 11-метрового. После игры голкипер заявил, что Оливер "уничтожил все мечты" "Ювентуса", отметив, что у него "мусорное ведро в груди вместо сердца".

    "Иногда вы выбираете слова, правильно это или нет, которые порой могут показаться чрезмерными… но это я, Джиджи Буффон. Тогда матч закончился только полтора часа назад, поэтому в тот момент я выражал мысли и чувства, которые наполняли меня, возможно, в жесткой форме, но это были чувства человека, который не будет прятаться за маской лицемерия, но честно расскажет все, что кипит в нем", — сказал Буффон, которого цитирует Football Italia.

    "Вы не можете просить от человека, который глубоко переживает все это, быть уравновешенным, поскольку, если я и высказался в неподобающей форме, мои мысли имели логическое обоснование. Я бы сказал все это снова. Возможно, нескольку другими словами, более цивилизованно, скажем так. Но содержание не изменится, я не отказываюсь от него", — добавил он.

    По словам вратаря, "арбитр с большим опытом не назначил бы пенальти в такой ситуации и не решился бы стать главным героем матча". "Он бы развернулся и разрешил двум командам биться в дополнительное время, — сказал Буффон. — Я уверен, Оливера ждет отличная карьера в будущем, но он слишком молод, что судить такой матч. Красота, природа футбола привели к тому, что, к сожалению, этот молодой человек попал в ситуацию, оказавшуюся для него слишком сложной".

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