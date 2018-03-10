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Тег
БК Будивельник
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Лидер сборной Латвии Стрельниекс покинул киевский БК "Будивельник"
12:51 22.05.2014
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Разыгрывающий защитник сборной Латвии по баскетболу Янис Стрельниекс покинул киевский "Будивельник", за который выступал в сезоне-2013/14, сообщает официальный сайт "строителей".
"Будивельник" стал девятикратным чемпионом Украины по баскетболу
21:45 13.05.2014
13
Баскетболисты киевского "Будивельника" на своей площадке обыграли "Химик" из Южного в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Украины и стали победителями первенства.
"Будивельник" вновь сыграет домашний матч Кубка Европы в Литве
17:23 12.03.2014
16
Украинский баскетбольный клуб "Будивельник" проведет домашний матч 1/4 финала Кубка Европы в литовском Каунасе на "Жальгирис-Арене".
Киевский БК "Будивельник" проведет домашний матч Евролиги в Литве
10:34 03.03.2014
7
Украинский баскетбольный клуб "Будивельник" проведет домашний матч Топ-16 Евролиги в против французского "Нантера" в литовском Каунасе на "Жальгирис-Арене".
Киевский "Будивельник" уступил ПБК ЦСКА в домашнем матче Евролиги
21:06 25.10.2013
24
Матч, состоявшийся в пятницу в Москве, завершился со счетом 72:67 (17:18, 15:9, 17:17, 23:22) в пользу команды Этторе Мессины.
Бюджет "Будивельника" будет увеличен до 12,5 млн долларов
17:39 04.07.2013
6
Действующий чемпион Украины "Будивельник" доведет свой бюджет до уровня, соответствующего главному клубному баскетбольному турниру Европы, заявил президент киевской команды Богдан Гулямов.
"Будивельник" стал восьмикратным чемпионом Украины по баскетболу
21:20 31.05.2013
11
Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 82:70 (28:19, 30:20, 11:14, 13:17). Самым результативным игроком матча стал Лео Лайонс, набравший 31 очко.
"Будивельник" сравнял счет в финале чемпионата Украины по баскетболу
20:12 22.05.2013
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Встреча в Мариуполе закончилась со счетом 80:63 (26:20, 23:16, 16:16, 15:11) в пользу гостей.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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