В Барселоне и Ливерпуле состоятся матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во состоятся еще два матча в рамках розыгрыш 1/4 Лиги чемпионов УЕФА: "Барселона" — "Рома" и "Ливерпуль" — "Манчестер Сити".

Матчи начнутся 4 апреля в 21.45.

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Накануне состоялись первые матчи четвертьфинала ЛЧ. "Бавария" на выезде победила "Севилью", а "Реал" с помощью Роналду разгромил "Ювентус". При этом португальский форвард установил новый рекорд в матчах Лиги чемпионов: забил в десяти матчах ЛЧ подряд.

Напомним, что жеребьевку четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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