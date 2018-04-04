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    Спорт

    В Барселоне и Ливерпуле состоятся матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов

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    В среду, 4 апреля в 21.45 "Барселона" и "Рома", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" определять сильнейших в первых четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов УЕФА.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во состоятся еще два матча в рамках розыгрыш 1/4 Лиги чемпионов УЕФА: "Барселона" — "Рома" и "Ливерпуль" — "Манчестер Сити".

    Матчи начнутся 4 апреля в 21.45.

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    Накануне состоялись первые матчи четвертьфинала ЛЧ. "Бавария" на выезде победила "Севилью", а "Реал" с помощью Роналду разгромил "Ювентус". При этом португальский форвард установил новый рекорд в матчах Лиги чемпионов: забил в десяти матчах ЛЧ подряд.

    Напомним, что жеребьевку четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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