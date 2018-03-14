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    Спорт

    "Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    (обновлено: )2110
    Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем отметился Лионель Месси, забивший сотый гол в Лиге чемпионов.
    Игроки Барселоны радуются победе над Челси
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Испанская "Барселона" одержала крупную победу над английским "Челси" и завоевала путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Барселоне в среду, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем отметился Лионель Месси (3-я и 63-я минуты), еще один мяч забил Усман Дембеле (20-я), для которого этот гол стал первым в составе "сине-гранатовых". Аргентинский форвард в этой игре достиг отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов.

    В первом матче в Лондоне команды разошлись миром — 1:1.

    Накануне после поражения на выезде из ЛЧ выбыл донецкий "Шахтер"

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Ньоне (Швейцария) 16 марта.

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