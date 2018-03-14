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    "Рома" vs "Шахтер". "Фатальный "гол и лучшие моменты матча

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    Поединок, прошедший в Риме 13 марта завершился минимальной победой хозяев. Фатальный для "горняков" гол на 52-ой минуте забил Джеко, выйдя тет-а-тет с Пятовым.
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    Футболисты донецкого "Шахтера" проиграли в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов  итальянской "Роме" и прекратили выступления в турнире. 

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Результаты ответных матчей 1/8 финала ЛЧ, сыгранных во вторник

    Поединок, прошедший в Риме во вторник вечером, 13 марта, завершился минимальной победой хозяев. Фатальный для "горняков" гол на 52-ой минуте забил Джеко, выйдя один на один с Пятовым после попытки защитников создать искусственный офсайд. 

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    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" состоялся в Харькове 21 февраля и закончился победой подопечных Паулу Фонсеки — 2:1.

    Общий счет двух матчей — 2:2, однако "Рома" вышла в четвертьфинал ЛЧ за счет гола, забитого на поле противника. 

    Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.

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