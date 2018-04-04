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    Роналду установил новый рекорд в матчах Лиги чемпионов

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    После первого матча 1/4 финала ЛЧ между "Реалом" и "Ювентусом" в активе знаменитого португальца стало 14 мячей в матчах текущего розыгрыша турнира.
    Криштиану Роналду в матче 1/4 финала ЛЧ против Ювентус - Реал
    @realmadrid

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Роналду установил рекорд во вторник, 3 апреля, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом", который завершился со счетом 3:0 в пользу "сливочных". Португальский нападающий забил дважды, в результате чего в его активе стало 14 мячей в матчах текущего розыгрыша турнира.

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    Роналду является лучшим бомбардиром "Реала" (445 мячей), еврокубков (122) и Лиги чемпионов (119), а также рекордсменом по голам в одном розыгрыше турнира (17).

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