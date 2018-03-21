Из-за Лиги чемпионов НСК "Олимпийский" закроют до лета

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

НСК "Олимпийский" будет закрыт до начала июня в связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18, сообщается на официальном сайте арены.

Как стало известно, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий.

"На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий. Также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА, которую провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.