наверх
21.03.201816:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Из-за Лиги чемпионов НСК "Олимпийский" закроют до лета

    (обновлено: )22
    Как стало известно, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий.
    НСК Олимпийский
    REUTERS Peter Cziborra

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Футболист Лионель Месси
    REUTERS Albert Gea Livepic
    Месси забил 600-й гол в профессиональном футболе
    НСК "Олимпийский" будет закрыт до начала июня в связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18, сообщается на официальном сайте арены.

    Как стало известно, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий.

    "На стадионе скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий. Также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки", — говорится в сообщении.

    Напомним, 16 марта состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА, которую провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Министерство обороны России
    Отравление Скрипаля. Британия против России