Андрей Шевченко провел жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото uefa.com
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА, которую провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Напомним, "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) покинули розыгрыш Еврокубков. "Горняки" выбыли из Лиги Чемпионов на этапе 1/8 финала, по сумме двух матчей проиграв "Роме". "Динамо" вылетело из 1/8 Лиги Европы, уступив "Лацио".
Фото uefa.com
Андрей Шевченко провел жеребьевку 1/4 Лиги Чемпионов 2017/2018 годов
Пары участников 1/4 финала Лиги Чемпионов:
"Барселона" — "Рома"
"Севилья" — "Бавария" (Мюнхен)
"Ювентус" — "Реал" (Мадрид)
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
Напомним, что финал Лиги Чемпионов в мае 2018 году пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".