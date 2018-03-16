Андрей Шевченко провел жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото uefa.com

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА, которую провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) покинули розыгрыш Еврокубков. "Горняки" выбыли из Лиги Чемпионов на этапе 1/8 финала, по сумме двух матчей проиграв "Роме". "Динамо" вылетело из 1/8 Лиги Европы, уступив "Лацио".

Фото uefa.com Андрей Шевченко провел жеребьевку 1/4 Лиги Чемпионов 2017/2018 годов

Пары участников 1/4 финала Лиги Чемпионов:

"Барселона" — "Рома"

"Севилья" — "Бавария" (Мюнхен)

"Ювентус" — "Реал" (Мадрид)

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

Напомним, что финал Лиги Чемпионов в мае 2018 году пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".