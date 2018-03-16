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    Андрей Шевченко провел жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов

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    Главный тренер национальной сборной Украины по футболу определил пары соперников в четвертьфинале Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018 годов. Финал турнира состоится в Киеве.
    Жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА
    Фото uefa.com

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В пятницу состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА, которую провел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    Напомним, "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) покинули розыгрыш Еврокубков. "Горняки" выбыли из Лиги Чемпионов на этапе 1/8 финала, по сумме двух матчей проиграв "Роме". "Динамо" вылетело из 1/8 Лиги Европы, уступив "Лацио".

    Фото uefa.com
    Андрей Шевченко провел жеребьевку 1/4 Лиги Чемпионов 2017/2018 годов

    Пары участников 1/4 финала Лиги Чемпионов:

    "Барселона" — "Рома"

    "Севилья" — "Бавария" (Мюнхен)

    "Ювентус" — "Реал" (Мадрид)

    "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

    Напомним, что финал Лиги Чемпионов в мае 2018 году пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

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