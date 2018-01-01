Шевченко назвал первых соперников сборной в новом году

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу первые матчи в 2018 году сыграет в марте с командами Японии и Саудовской Аравии, заявил главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко в интервью "Команде №1".

"Для начала хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте — два, а по окончании сезона — еще три. Все идет к тому, что мы начнем год поединками с Японией и Саудовской Аравией. Насколько мне известно, контракт с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года", — заявил он.

При этом Шевченко добавил, что после того как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков.

"Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира", — заключил тренер сборной.

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Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины продлила контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Решение было принято 6 ноября на заседании исполкома ФФУ.