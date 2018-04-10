Во вторник состоятся два важных матча Лиги чемпионов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник состоятся два важных футбольных поединка 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер" сразятся две английские команды "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Матч начнется в 21.45, главным арбитром будет Антонио Матеу Лаос (Испания).

В Риме на стадионе "Олимпико" в это же время будут играть итальянская "Рома" и испанская "Барселона". Арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция).

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле футбольные фанаты устроили бесчинства в момент проезда автобуса "Манчестер Сити" на стадион "Энфилд Роад". В автобус полетели бутылки с пивом и камни, одна из бутылок ударилась прямо в лобовое стекло.