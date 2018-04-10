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    Спорт

    Во вторник состоятся два важных матча Лиги чемпионов

    (обновлено: )45
    "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" будут играть в Великобритании, а итальянская "Рома" и испанская "Барселона" в Риме.
    Кубок Лиги чемпионов-2017/18
    ФФУ

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник состоятся два важных футбольных поединка 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер" сразятся две английские команды "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Матч начнется в 21.45, главным арбитром будет Антонио Матеу Лаос (Испания).

    В Риме на стадионе "Олимпико" в это же время будут играть итальянская "Рома" и испанская "Барселона". Арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Франция).

    Ранее сообщалось, что в Ливерпуле футбольные фанаты устроили бесчинства в момент проезда автобуса "Манчестер Сити" на стадион "Энфилд Роад". В автобус полетели бутылки с пивом и камни, одна из бутылок ударилась прямо в лобовое стекло.

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