В одни ворота. Аргентинские футболисты обвиняются в сексуальных домогательствах

РИА Новости Украина

Громкий скандал разворачивается в одном из самых популярных футбольных клубов Аргентины "Индепендьенте" (Club Atlético Independiente). В разные годы за него выступали такие звезды, как Хорхе Бурручага (Jorge Luis Burruchaga), в прошлом аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины, и Серхио Агуэро (Sergio Leonel Agüero del Castillo), аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" и сборную Аргентины.

Один из игроков юношеской академии клуба поделился с психологом информацией, что его самого и шесть его товарищей использовали в качестве проституток.

Четыре человека уже арестованы и два разыскиваются по этому делу, которое могло затронуть до 53 подростков, проживавших в комплексе Santo Domingo de Villa Domínico в провинции Буэнос-Айрес. Это пансион, где живут молодые игроки, которые пытаются пробиться в большие футбольные клубы.

Случай сексуальной эксплуатации подростков обнаружился 21 марта, а в последующие дни стало известно, что в спортивном клубе "Ривер Плейт" (River Plate, за него играли Маскерано, Игуаин, Фалькао, Алексис Санчес) тоже происходило нечто подобное. Кроме того, клуб "Темперли" (Temperley) тоже оказался замешан в домогательствах.

Sputnik Mundo взял комментарий у аргентинского спортивного журналиста Пабло Карроццы (Pablo Carrozza), который заверил, что это не единичный случай.

"Есть ребята, которых когда-то использовали подобным образом, а сегодня они играют в Высшей лиге или вообще за границей", — сказал Карроцца.

"Сегодня основное внимание уделяется "Индепендьенте", но я не сомневаюсь, что проблема намного шире и выходит не только за рамки клуба, но и за рамки футбола в целом. Недавно в клубе "Сан-Лоренцо" (San Lorenzo) разоблачили банду, которая действовала аналогичным образом. Ошибка думать, что речь идет только об "Индепендьенте". К сожалению, таков аргентинский футбол", — добавил он.

Мало-помалу становится понятен способ, которым действовала банда: они обещали игрокам деньги, одежду и обувь, татуировки. Мальчики работали за 800-1000 аргентинских песо (40-50 долларов).

Sputnik Mundo также поговорил со спортивным журналистом Роберто Парроттино (Roberto Parrottino).

"Ситуация с "Индепендьенте" открыла дорогу к вопросу, к которому до сих пор никто не осмеливался подступиться. Особенность дела в том, что это первая крупномасштабная жалоба такого характера в футболе, но на самом деле проблема существовала всегда, как бы жестко это ни звучало", — заверил журналист.

По его словам, публичность дела не случайна. В первом полугодии прошлого года число жалоб на насилие по отношению к детям только в Буэнос-Айресе выросло на 40%.

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Тем временем в штаб-квартире клуба River Plate, одного из самых популярных в Аргентине, провели обыск после жалобы Ассоциации помощи жертвам изнасилования (AVIVI) на предполагаемую сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

2 апреля AVIVI сообщила о случаях сексуального насилия в отношении трех молодых игроков этой команды. Жалоба была подана по показаниям врача, которая работала в клубе в период с 2004 по 2011 год и знала о том, что над ребятами надругались. Речь шла о двух юношах и одной девочке из детского отделения клуба, которые жили в таком же пансионе для молодых игроков. Уже 3 апреля стало известно, что председателю организации, Марии Элене Леуцци (María Elena Leuzzi) угрожают смертью.

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После анализа более 70 свидетельских показаний суд подозревает, что сеть педофилов нарушала права несовершеннолетних в клубных пансионах "Индепендьенте" и "Темперли", поскольку игроки, которые переходили из одного клуба в другой, утверждали, что они являются жертвами той же банды, согласно показаниям некоторых свидетелей.