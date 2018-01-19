Скандал в ООН. Десятки сотрудниц заявили о сексуальных домогательствах

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Десятки бывших и действующих сотрудниц ООН обвинили организацию в игнорировании инцидентов с сексуальными домогательствами и изнасилованиями, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на результаты собственного расследования.

Согласно изданию, о фактах, связанных с сексуальными преступлениями, журналистам рассказали сотрудницы офисов ООН в десяти странах мира. Женщины просили не называть себя — отчасти в связи с запретом правилами ООН на публичные комментарии, отчасти из-за опасений карательных мер.

"Если вы сообщите об этом — ваша карьера практически закончена, особенно если вы простой консультант", — сообщила одна из собеседниц издания, которая работала в структурах Всемирной продовольственной программы ООН.

Несколько других женщин, пожаловавшихся на домогательства, также подтвердили, что им угрожали увольнением или досрочным расторжением контракта. При этом их обидчики, включая высокопоставленного функционера ООН, остались на своих постах.

В ответ на материал издания ООН заявила, что "попытается усилить эффективность расследования соответствующих сообщений и поддержать жертв". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил юриста для защиты прав жертв и создал специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами сексуальных домогательств, сообщили в организации.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.