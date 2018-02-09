Борца против домогательств обвинили в приставании к мужчине

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Одного из лидеров движения #MeToo против сексуальных домогательств калифорнийского депутата Кристину Гарсиа обвинили в непристойном поведении в отношении мужчины, сообщает Associated Press.

По данным СМИ, Дэниэль Фиерро, работавший в аппарате другого депутата, заявил, что Гарсиа в 2014 году гладила его по спине и пыталась потрогать за ягодицы. Фиерро сообщил об этом своему бывшему начальнику, Яну Кальдерону.

В настоящий момент в отношении Гарсиа ведется расследование.

Напомним, в США в прошлом году звезды шоу-бизнеса повального начали признаваться в том, что их домогались. В итоге появилось движение #MeToo.

Одним из первых в сексдомогательствах был обвинен американский продюссер Харки Вайнштейн. Его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди них были такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.