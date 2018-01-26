В Киеве задержан маньяк, обвиняемый в массовых домогательствах

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции задержали мужчину, который находился в розыске в связи большим количеством заявлений о нападениях и попытках изнасилования.

"Заметила, что за мной идет парень на расстоянии 8-10 метров. Помню, что уже писали об извращенце в спортивных штанах темного цвета с тремя полосками по бокам, и это меня насторожило. Я ускорила шаг, на улице были люди, но когда я зашла в арку Кадетского гая, он меня догнал, облапал ниже пояса и очень быстро убежал", — описала ранее случай домогательства одна из жертв задержанного.

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Эта женщина, а также ее знакомые, который пострадали от действий мужчины, подали заявления в полицию. В результате жители Соломенского района опознали в маньяке мужчину, который проживал неподалеку от места преступления. По неподтвержденной информации, у него есть семья. После начала розыска он пытался вместе с женой покинуть Киев.

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