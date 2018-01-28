Киевская полиция отпустила мужчину, подозреваемого в массовых домогательствах

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Жители Киева возмущены тем, что полиция отпустила задержанного с помощью активистов мужчину, сообщает издание "Вести".

"Оперативники при помощи местных жителей разыскали мужчину, допросили и провели с ним профилактическую беседу. Во время допроса мужчина свою вину не признал", — приводит слова полицейских издание.

Как заявили правоохранители, расследование будет продолжено в понедельник. При этом нарушитель может быть привлечен к ответственности лишь по статье "Хулиганство" из-за "отсутствия состава преступления" и малой доказательной базы.

При этом местные жители предъявили сотрудникам полиции десять заявлений о попытках изнасилования. Они утверждают, что "под руки" отвели злоумышленника в отделение, однако сотрудники правоохранительных органов приписали поимку извращенца себе.

"Мы за полицию сделали все! Собрались более 35 мужчин, взяли видео, фото, установили личность, адрес проживания, чуть ли за ручку его не привели в полицию, а они его просто взяли и отпустили!", — написал один из активистов Роман Малко в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции задержали мужчину, который находился в розыске в связи большим количеством заявлений о нападениях и попытках изнасилования.