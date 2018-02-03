Главные мировые темы: меморандум о нарушениях ФБР, обход санкций КНДР, дело о домогательствах

РИА Новости Украина

Публикация меморандума о нарушениях ФБР

Борьба в Вашингтоне за правомерность публикации докладной записки о нарушениях в ФБР во время расследования по "вмешательству" России в американские политические процессы закончилась победой республиканцев.

Публикацию республиканцами документа в пятницу обсуждают ведущие западные СМИ. Документ из четырех страниц критикует министерство юстиции и ФБР, предполагая их пристрастность в решении провести электронную прослушку Картера Пейджа — бывшего советника президента США Дональда Трампа.

В меморандуме отмечается, что основную часть заявления суда в отношении Пейджа составило "досье", которое собрал Кристофер Стил от имени Национального комитета демократической партии и кампании Хиллари Клинтон, пишет газета New York Times.

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"Утверждения в документе сложно оценить без доступа к строго засекреченным документам правоохранительных органов, на которых они основываются", — дает оценку выдвинутым суждениям газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, дающий возможность публикаций секретных меморандумов закон никогда ранее не использовался.

Релиз секретного документа вызвал критику бывших сотрудников бюро и конгрессменов-демократов. "Последние атаки на ФБР и минюст служат не интересам Америки, не партии, не президента, только Путина", — цитирует газета Guardian заявление сенатора США Джона Маккейна.

"Неясно, использует ли Трамп меморандум, чтобы уволить связанных с расследованием по РФ людей", — рассуждает о последствиях публикации газета Washington Post. Как отмечает издание, Трамп кратко ответил на соответствующий вопрос журналистов – "сами разберитесь".

КНДР заработала $200 млн в обход санкций

Газета Wall Street Journal и другие мировые СМИ (Guardian, Daily Mail, Times of India) пишут о новом отчете экспертов ООН, предполагающих, что благодаря экспорту в обход санкций Совета безопасности ООН Северная Корея смогла получить около 200 миллионов долларов. Предварительный отчет был направлен в профильный комитет организации.

"Китай и Россия не делают достаточно для предотвращения финансирования КНДР", — цитирует оценки в отчете издание Wall Street Journal. Эксперты считают, что указанную сумму КНДР смогли заработать на поставках угля и другой запрещенной для экспорта северокорейской продукции. При этом многие поставки северокорейских грузов проходили, как пишут СМИ, через китайские, российские и малайзийские порты.

Другой резонансной частью доклада стали заявления относительно торговли вооружений КНДР. Аналитики заявили, что Северная Корея десятки раз поставляла оружие в Сирию, помогала Дамаску в разработке химического оружия, а также продала Мьянме северокорейские баллистические ракеты и конвенциональное оружие.

Как отмечает Wall Street Journal, составители отчета опасаются, что страны-участницы теряют шанс мирным путем остановить в КНДР разработку ядерного оружия.

Дело экс-врача

Расследование домогательств экс-врача федерации гимнастики и национальной олимпийской сборной США Ларри Нассара в центре внимания зарубежной прессы.

Новый резонанс в СМИ вызвал инцидент в суде, когда Рэндал Маргрейвз, отец подвергшихся домогательствам экс-врача троих спортсменок, напал в зале суда на обвиняемого после показаний своих дочерей. Как пишет New York Times, Маргрейвза схватили до того, как он успел что-либо сделать, после чего доведенного до отчаяния отца увели из зала в наручниках. Наказание за попытку нападения "исключено", цитирует журнал Time судью по делу Нассара.

Обвиняемый, который ранее уже приговорен судом к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства, находится на новом процессе после признания вины в домогательствах к еще трем девочкам. За каждое из преступлений Нассар получит, как минимум, 25 лет тюремного заключения, пишет британская Daily Mail, однако еще 65 молодых женщин зарегистрировались для дачи показаний против Нассара во время рассмотрения нового дела.

Как отмечает газета Guardian, в целом обвинения против врача уже выдвинули более 150 человек.

Воссоединение Spice Girls

Британские (Sun, Guardian, Telegraph, Mirror, Daily Mail) и другие СМИ (Rolling Stone) пишут о том, что британская поп-группа Spice Girls воссоединится после того, как участница коллектива Виктория Бэкхем согласилась принять участие в совместной работе.

"Никто не думал, что эта поп-группа когда-либо воссоединится… Но после долгих переговоров Виктория согласилась, что пришло время работать над новыми проектами в этом году", — сообщил изданию Sun близкий к участницам коллектива источник. По данным издания, за новые проекты каждая участница группы получит 10 миллионов фунтов стерлингов (около 14 миллионов долларов).

В планах группы "участие в телевизионных проектах в Китае, новое телешоу талантов или второй сборник их главных хитов", пишут СМИ.

Бэкхем настаивает на том, чтобы не участвовать в вокальных партиях. Продюсер коллектива Саймон Фуллер пообещал певице, что петь она не будет. "Не называйте это возвращением", пишет Guardian.

Другие СМИ отметили то, сколько внимания привлек снимок участниц Spice Girls в Instagram Виктории Бэкхем. "Виктория Бэкхем вскружила голову фанатам Spice Girls, разместив первую совместную фотографию за долгие годы", пишет Mirror.