наверх
04.04.201815:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Чудо-женщина", поднявшая тему домогательств, получила звезду на Аллее Славы

    (обновлено: )63
    Американская актриса и певица Линда Картер награждена именной звездой на Аллее Славы в Голливуде за ее роль в сериале "Чудо-женщина", который вышел на экраны в 1970-е годы.
    Видео Variety

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Американская актриса и певица Линда Картер стала обладательницей 2632-й звезды на голливудской "Аллее славы".

    Картер приобрела известность благодаря роли в телесериале "Чудо-женщина" в 1970-х годах.

    Смотрите также: От санитарки до кинозвезды. Известной советской актрисе исполнилось 90 лет

    На церемонии на Аллее Славы к Картер присоединились режиссер прошлогоднего фильма "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс и генеральный директор канала CBS Лесли Мунвс, который был в актерском составе "Чудо-женщины".

    За последний год Картер присоединилась к движению против домогательств в киноиндустрии и также заявила о случаях сексуальных домогательств, с которыми она столкнулась за время своей карьеры.

    Смотрите также: Известная актриса устроила скандал на сцене из-за гонорара

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Автоэксперт Павел Семенченко
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП