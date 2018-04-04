"Чудо-женщина", поднявшая тему домогательств, получила звезду на Аллее Славы

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Американская актриса и певица Линда Картер стала обладательницей 2632-й звезды на голливудской "Аллее славы".

Картер приобрела известность благодаря роли в телесериале "Чудо-женщина" в 1970-х годах.

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На церемонии на Аллее Славы к Картер присоединились режиссер прошлогоднего фильма "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс и генеральный директор канала CBS Лесли Мунвс, который был в актерском составе "Чудо-женщины".

За последний год Картер присоединилась к движению против домогательств в киноиндустрии и также заявила о случаях сексуальных домогательств, с которыми она столкнулась за время своей карьеры.

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