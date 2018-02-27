наверх
27.02.201812:54
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Известная советская актриса скончалась в Москве

    (обновлено: )147303
    Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии.
    Актеры Татьяна Карпова (Мадам) и Евгений Самойлов (Мартин Гроу) в спектакле Три минуты Мартина Гроу. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова скончалась в понедельник на 103-м году жизни.

    Фестиваль света в Брюсселе
    REUTERS Yves Herman
    Брюссель засверкал яркими огнями: лучшие кадры фестиваля света

    "Татьяна Карпова ушла из жизни 26 февраля в 23.30", — сказала РИА Новости пресс-атташе театра.

    "Эта выдающаяся актриса проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии", — добавила она.

    По словам пресс-атташе, о том, когда состоится прощание и где будет похоронена актриса, станет известно позже.

    Ранее сообщалось, что британская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни в возрасте 53 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Андрей Парубий
    Рада на низком старте: досрочные выборы?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие