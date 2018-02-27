Известная советская актриса скончалась в Москве

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова скончалась в понедельник на 103-м году жизни.

"Татьяна Карпова ушла из жизни 26 февраля в 23.30", — сказала РИА Новости пресс-атташе театра.

"Эта выдающаяся актриса проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии", — добавила она.

По словам пресс-атташе, о том, когда состоится прощание и где будет похоронена актриса, станет известно позже.

Ранее сообщалось, что британская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни в возрасте 53 лет.