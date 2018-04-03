Дочь Стинга застукали целующейся с французской актрисой

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Дочь британского музыканта Стинга Элиот Самнер целовалась с французской актрисой Жозефин де ла Буме на улице в Париже, пишет The Daily Mail.

Ее заметили во время романтической прогулки с 33-летней актрисой. Папарацци удалось заснять 27-летнюю Самнер, когда та страстно целовала и обнимала де ла Буме.

dailymail.co.uk Дочь Стинга с возлюбленной

О том, что она лесбиянка, Самнер призналась еще в 2015 году. У де ла Буме был брак с продюсером Марком Ронсоном, который распался в 2017 года.

В 2017 году Стинг выступил с концертом в Киеве.