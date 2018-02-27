наверх
27.02.201802:38
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Актриса из сериала "Династия" избила бойфренда и напала на полицейских

    (обновлено: )108
    По данным СМИ, Хизер Локлир, известной по сериалам "Династия" и "Мерлоуз Плейс", предъявлены обвинения в одном преступном эпизоде избиения и в трех эпизодах нанесения побоев полицейским
    Американская актриса Хизер Локлир
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Американская актриса Хизер Локлир избила своего бойфренда и напала на троих прибывших на место происшествия полицейских, после чего была арестована, сообщил телеканал CNN.

    67-летняя актриса снялась в эротической фотосессии Playboy
    Aaron Feaver / Playboy
    Знаменитая актриса снялась для Playboy в 67 лет

    Локлир известна по телесериалам 80-90-х годов прошлого века, таким как "Династия" и "Мерлоуз Плейс".

    По данным телеканала, Локлир предъявлены обвинения в одном преступном эпизоде избиения и в трех эпизодах нанесения побоев полицейским.

    Читайте также: Сын знаменитой актрисы делает фото матери топлес

    Полиция прибыла в дом Локлир вечером в воскресенье после сообщения об инциденте между 56-летней актрисой и ее бойфрендом. Полицейские сочли, что она действительно избила мужчину, нанеся ему травмы.

    Представитель шерифа округа Вентура Эрик Бушоу заявил, что во время ареста актриса отнеслась к полицейским враждебно и применяла против них физическую силу.

    При этом актриса заявила, что получила травму — полиция не говорит, что именно было ее причиной. Локлир доставили в больницу, а затем в участок. Ее выпустили под залог в 20 тысяч долларов, первое заседание суда назначено на 13 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?