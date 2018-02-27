Актриса из сериала "Династия" избила бойфренда и напала на полицейских

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Американская актриса Хизер Локлир избила своего бойфренда и напала на троих прибывших на место происшествия полицейских, после чего была арестована, сообщил телеканал CNN.

Локлир известна по телесериалам 80-90-х годов прошлого века, таким как "Династия" и "Мерлоуз Плейс".

По данным телеканала, Локлир предъявлены обвинения в одном преступном эпизоде избиения и в трех эпизодах нанесения побоев полицейским.

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Полиция прибыла в дом Локлир вечером в воскресенье после сообщения об инциденте между 56-летней актрисой и ее бойфрендом. Полицейские сочли, что она действительно избила мужчину, нанеся ему травмы.

Представитель шерифа округа Вентура Эрик Бушоу заявил, что во время ареста актриса отнеслась к полицейским враждебно и применяла против них физическую силу.

При этом актриса заявила, что получила травму — полиция не говорит, что именно было ее причиной. Локлир доставили в больницу, а затем в участок. Ее выпустили под залог в 20 тысяч долларов, первое заседание суда назначено на 13 марта.