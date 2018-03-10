Обвиненный в домогательствах актер найден мертвым

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КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Обвиненный в домогательствах южнокорейский актер Чо Мин-Ки был найден мертвым в подвале дома, где он жил, сообщает Би-би-си.

Обвинения в адрес актера начали появляться от студентов университета, где он преподавал драму. На следующей неделе 52-летнего мужчину планировала допросить полиция.

Актер сначала отверг обвинения, но 27 февраля извинился в своем заявлении.

"Все это моя вина и я тот, кто заслуживает обвинения", — сказал он.

"Я глубоко сожалею, что причинил боль. Я не буду избегать социальных и правовых последствий моих ошибок", — отметил он.

Актер начал свою карьеру в театре в 1982 году. Позже он снимался в фильмах и работал на телевидении.

Он начал работать в университете Чонджу в 2010 году, но был уволен в феврале, когда его начали обвинять в изнасилованиях и преследованиях студентов.

Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.