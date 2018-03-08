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    Известный украинский актер 8 марта обратился к мужчинам

    (обновлено: )88970
    Актер, режиссер и сценарист Владимир Ямненко пожелал женщинам самого хорошего и оставться самыми здоровыми. Кроме того, он призвал мужчин любить всех женщин.
    РИА Новости Украина

    Актер, режиссер и сценарист Владимир Ямненко поздравил украинок с Международным женским днем и обратился к мужчинам.

    "Дорогие женщины, разрешите поздравить вас с Международным днем 8 марта! Конечно же пожелать вам всего самого хорошего. Безусловно все самое хорошее вы сами знаете, что себе пожелать. И это так индивидуально, знаю по своей жене. А самое главное, при этом всем, оставайтесь самыми здоровыми!", — сказал Ямненко.

    Смотрите также инфографику: 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

    Ранее политолог Алексей Якубин поздравил женщин с 8 марта и пожелал им не забывать о своих правах, а также чувствовать себя постоянно и королевой, и принцессой.

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