Политолог о королевах и принцессах в Международный женский день

Политолог Алексей Якубин поздравил украинок с Международным женским днем.

"Каждое королевство нуждается и в праве, и в своей королеве. В этот день я желаю вам больше ощущать своих прав, радовать вас, себя, и поэтому быть и королевами и принцессами. Желаю вам еще раз прав и хорошего 8 марта", — сказал Якубин.

Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".