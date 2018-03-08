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    Политолог о королевах и принцессах в Международный женский день

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    Политолог Алексей Якубин поздравил женщин с 8 марта и пожелал им не забывать о своих правах, а также чувствовать себя постоянно и королевой, и принцессой.
    РИА Новости Украина

    Политолог Алексей Якубин поздравил украинок с Международным женским днем.

    "Каждое королевство нуждается и в праве, и в своей королеве. В этот день я желаю вам больше ощущать своих прав, радовать вас, себя, и поэтому быть и королевами и принцессами. Желаю вам еще раз прав и хорошего 8 марта", — сказал Якубин.

    Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

    Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".

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