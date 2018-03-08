"Давай вместе мыть посуду!". Как Украина отметила 8 марта

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Несмотря на заявления директора института нацпамяти Владимира Вятровича о необходимости "декоммунизировать" 8 марта, этот день по-прежнему остается для украинцев одним из главных праздников, и это все еще выходной.

Правда, в этом году начался этот день в Киеве не очень хорошо: ночью кто-то обстрелял из гранатомета (!) ресторан на улице Владимирской. Выгорело около 50 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

8 марта и враги

Предложив отказаться от праздника женщин и весны, декоммунизвторы, что говорится, нарвались. Один известный политик посоветовал в прямом эфире и прямым текстом «убрать лапы от 8 марта», заявив: "поздравляли (женщин — ред.) и будем поздравлять".

В обществе идея отказа от празднования 8 марта поддержки не находит. По результатам социологических исследований группы Kantar TNS Online Track, в 2017 году только 9% украинцев согласились с тем, что этот праздник — «советский пережиток». Это меньше, чем в предыдущем 2016-м (тогда так заявляли 11%).

Подавляющее большинство против отмены празднования 8 марта. Эти настроения уловили в политических партиях, проплатив поздравительные ролики на ТВ. Голосовать на выборах ведь не только Вятрович будет.

По всей видимости, постмайданная власть тоже ознакомилась с социологией и вносит теперь поправки в свое поведение, пытаясь праздник 8 марта приспособить его для своих пропагандистских нужд.

Так, президент Петр Порошенко поздравил женщин с праздником в стиле милитари, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию девушки в военной форме со щенко хаски на руках.

"Женщина — символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", — написал Порошенко. А враг у него понятно кто…

"Настоящие национальные дружины"

Утром в четверг в Киеве перекрыто автомобильное движение по Крещатику. Как сообщили в пресс-службе КГГА, это сделано из-за проведения соревнований по авторалли для женщин ("Большое женское ралли").

В подземных переходах бойко идет торговля цветами, хотя некоторые покупатели жаловались: "цены взлетели!". На что им резонно отвечали: "на то и 8 марта…".

На Майдане Независимости прошел женский марш "Oh my March! МАТИ вибір" ("Иметь выбор"). Организаторы заявили, что их шествие — это марш "Марш настоящих национальных дружин" (по всей видимости, обыгрывается украинское значение слова "дружина" — "жена", это и намёк на недавний марш националистов). Среди лозунгов запомнились: "Хочу рожать детей, а не военных" и "Давай вместе мыть посуду!".

Состоялась также акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия.

"Цветы — клумбам, права — женщинам!"

Состоялся "кастрюльный" марш против гендерного неравенства. Участницы акции били в кастрюли и скандировали: "Свобода, равенство, женская солидарность", "Цветы — клумбам, права — женщинам!" и т.п.

На митинг пришли и женщины, не одобряющие, по их словам, феминизм. Они заявили, что их права никем не нарушаются, и призвали феминисток блюсти традиции и "вернуться в семью".

За порядком следили около сотни сотрудников полиции.

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В Киеве все прошло без инцидентов. Но не везде было мирно. В Ужгороде облили красной краской участниц акции, протестующих против насилия. По сообщениям местных СМИ, одной из женщин краска попала в глаза, пришлось вызывать "скорую". Полицейские задержали несколько человек из числа нападавших.

Возможно, в этом году украинцы в последний раз отмечали 8 марта как государственный праздник — в институте нацпамяти вряд ли откажутся от намерения лишить этот день такого статуса.