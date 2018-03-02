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    Состояние актера Гаркалина остается тяжелым, но он переведен из реанимации

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    В московском НИИ имени Склифосовского сообщают, что у Гаркалина температура 37,3 градусов, состояние по прежнему тяжелое. Известный актер болен воспалением легких.
    Актер Валерий Гаркалин на премьере фильма Неуловимые в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Советский и российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин переведен из экстренной реанимации в общую, однако по-прежнему остается в тяжелом состоянии, сообщили в НИИ имени Склифосовского в пятницу.

    Как ранее сообщила дочь Гаркалина Ника, актера госпитализировали с диагнозом воспаление легких. Гаркалин находился в экстренной реанимации.

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    "Он находится в общей реанимации. Состояние по-прежнему тяжелое, температура 37,3", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

    Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как "Детки напрокат", "Ширли-Мырли", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

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