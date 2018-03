Умер актер сериала M*A*S*H

Фото из открытых источников

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Американский актер и музыкант Дэвид Огден Стиерс умер на 76-м году жизни.

Как сообщает представляющее Стиерса агентство MKS, актер скончался 3 марта после продолжительной болезни у себя дома в городе Ньюпорт, штат Орегон.I am very sad to report that David died this morning March 3, 2018 peacefully at his home in Newport, Oregon after a courageous battle with bladder cancer.