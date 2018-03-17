Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах – СМИ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Американская академия кинематографических искусств, присуждающая премию "Оскар", начала расследование поступивших обвинений в сексуальных домогательствах в отношении президента академии Джона Бейли, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

По данным издания, 75-летнего президента обвинили в домогательствах три женщины, их личности изданием не уточняются. Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители академии отказались комментировать инцидент.

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Ранее в октябре академия лишила членства в коллегии судей премии "Оскар" обвиненного в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, который стал вторым человеком, исключенным из академии за 90-летнюю историю существования кинопремии. Позднее киноакадемия также представила новый кодекс поведения, согласно которому члены академии могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам или лишены своего статуса в случае домогательств и дискриминации.

Оператор, режиссер и ветеран американского кинематографа Джон Бейли был назначен на пост президента академии в августе 2017 года. Бейли известен своими работами над фильмами "Американский жиголо" и "День сурка" и много лет являлся членом киноакадемии.