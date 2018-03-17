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    Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах – СМИ

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун... (94)

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    По данным СМИ, 75-летнего президента киноакадемии, вручающей премию "Оскар", обвинили в домогательствах три женщины, личности которых не уточняются.
    Президент американской киноакадемии Джон Бейли
    variety.com

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Американская академия кинематографических искусств, присуждающая премию "Оскар", начала расследование поступивших обвинений в сексуальных домогательствах в отношении президента академии Джона Бейли, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

    Золотой глобус 2017
    Frederic J. BROWN / AFP
    Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

    По данным издания, 75-летнего президента обвинили в домогательствах три женщины, их личности изданием не уточняются. Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители академии отказались комментировать инцидент.

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    Ранее в октябре академия лишила членства в коллегии судей премии "Оскар" обвиненного в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, который стал вторым человеком, исключенным из академии за 90-летнюю историю существования кинопремии. Позднее киноакадемия также представила новый кодекс поведения, согласно которому члены академии могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам или лишены своего статуса в случае домогательств и дискриминации.

    Оператор, режиссер и ветеран американского кинематографа Джон Бейли был назначен на пост президента академии в августе 2017 года. Бейли известен своими работами над фильмами "Американский жиголо" и "День сурка" и много лет являлся членом киноакадемии.

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