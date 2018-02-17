Американская актриса обвинила певца Мэрилина Мэнсона в домогательствах

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.

"Даже не начинайте про Мэнсона. Да, это случилось очень давно – в последний сезон "Доктора Хауса" он пришел на съемочную площадку, потому что был огромным фанатом шоу и домогался к каждой женщине", — написала в Twitter актриса. По ее словам, певец спрашивал всех присутствующих женщин, готовы ли они попробовать определенные сексуальные позы и называл саму Йи "китайским мужчиной".

Певица заявила, что надеется, что Мэнсон "получит помощь".

В США в последние месяцы прозвучали обвинения в домогательстве в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна.

Ранее сообщалось, что одного из лидеров движения #MeToo против сексуальных домогательств калифорнийского депутата Кристину Гарсиа обвинили в непристойном поведении в отношении мужчины.