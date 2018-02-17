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    Американская актриса обвинила певца Мэрилина Мэнсона в домогательствах

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    Звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи рассказала, что в последний сезон сериала музыкант пришел на съемочную площадку, потому что был огромным фанатом шоу и домогался к каждой женщине.
    Американский музыкант Мэрилин Мэнсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.

    Актриса Катрин Денев
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
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    "Даже не начинайте про Мэнсона. Да, это случилось очень давно – в последний сезон "Доктора Хауса" он пришел на съемочную площадку, потому что был огромным фанатом шоу и домогался к каждой женщине", — написала в Twitter актриса. По ее словам, певец спрашивал всех присутствующих женщин, готовы ли они попробовать определенные сексуальные позы и называл саму Йи "китайским мужчиной".

    Певица заявила, что надеется, что Мэнсон "получит помощь".

    В США в последние месяцы прозвучали обвинения в домогательстве в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна.

    Ранее сообщалось, что одного из лидеров движения #MeToo против сексуальных домогательств калифорнийского депутата Кристину Гарсиа обвинили в непристойном поведении в отношении мужчины.

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