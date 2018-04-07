Новый президент УПЛ о ситуации в украинском футболе: глубокий кризис

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Новоизбранный президент Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Томас Гримм обнародовал планы на будущие сроки в руководстве организацией.

"Глубокий кризис" — так швейцарец охарактеризовал текущее состояние украинского футбола. Функционер видит выход из ситуации в постепенном отходе от концепции "бесплатного футбола".

"Первые месяцы — это знакомство с лигой, со штатом и с клубами. Мое главное обращение к болельщикам — возвращайтесь на стадионы. Если есть какая-то причина, почему вы не ходите на матчи, то обращайтесь к нам. Мы постараемся сделать все, чтобы зрителям на аренах было максимально комфортно. Наибольшая возможность для клубов зарабатывать деньги — это совместная продажа медиа-прав. Возможно, это случится уже через сезон", — заявил Гримм в интервью Football Hub.

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Гримм также планирует собрать единый пул, расширить лигу до 16 команд и осовременить все стадионы клубов УПЛ.

Кроме того, швейцарец дал понять, что собирается встретиться с владельцами клубов Премьер-лиги.

Напомним, 58-летний функционер из Швейцарии стал третьим президентом УПЛ. Его предшественник — Владимир Генинсон — не захотел участвовать в этих выборах.